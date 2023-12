YouTube-profilen Jim Browning om telefonbedrägerier

YouTube-profilen Jim Browning har under flera år bidragit till att bekämpa olika typer av telefonbedrägerier och har därmed skaffat sig en god insikt i ämnet. I det här klippet gör han en detaljerad genomgång av bedragarnas arbetsmetoder och hur dessa blufföretag är organiserade.Här har vi ett amerikanskt nyhetsinslag från 1993 där det rapporteras om att Burger King har börjat acceptera kreditkort som betalningsmetod.

I klippet får man bland annat höra folk som tycker det är onödigt medan andra välkomnar det på grund av kreditkortsbonusar. Bonusklipp-från-förr nedan.En rapport från The New York Times påstår att Apple planerar att ta sig in på AI-marknaden genom att träna sin AI med innehåll från nyhetsutgivare. Rapporten säger att Apple har inlett förhandlingar med stora nyhetsbyråer för att få tillgång till deras arkiv, med erbjudanden som sträcker sig upp till minst 50 miljoner dolla





Hon blev stjärna på Youtube – efter flykten från NordkoreaOmkring 33 000 nordkoreaner har flytt till Sydkorea från Kim Jong-uns brutala diktatur. Många råkar illa ut - men en växande grupp av dem har blivit kända namn på Youtube.

Google minskar antalet reklamfilmer på YouTube för tv-apparaterGoogle meddelar att de kommer minska antalet reklamfilmer på YouTube för tv-apparater, men reklamfilmerna kommer att bli längre. Möjligheten att skippa reklamen kan nu ta upp till en minut innan valet kommer upp. Embracer skär ner personalen från flera studios som de köpte upp för två år sedan.

Armén firar 500 år. Med en YouTube-serie.I år firade armén 500 år och som avslutning på firandet av detta jubileum lanserade de i veckan YouTube-serien x22Soldathjärtax22. Denna serie består av sju avsnitt som ska synliggöra de uppgifter och det behov som Sverige har av en stark armé.

SVENSKKOLLEN: Här dyker Bajens ex-stjärnduo upp på YoutubeDarijan Bojanic och Gustav Ludwigson har sjungit in julen.Tillsammans har Hammarbys tidigare stjärnduo gjort en egen version av 'Jingle Bells'.Här är veckans Svenskkollen.

Manchester United, Graham Potter'ı düşünüyorManchester United'ın Graham Potter'ı düşündüğü bildiriliyor. İngiliz kulübünün yeni sahibi Jim Ratcliffe, Potter'ı yeni antrenör olarak istiyor.

En dag var det bara tyst när Melanie ringde sin kärlekAndrij, 30, var verklighetens Ghost of Kiev – stridspiloten som skyddade landet mot ryssarna. Melanie, 28, Youtube-stjärnan som pratar sex språk. Deras kärlekshistoria hade kunnat vara en ukrainsk ”Top gun”, om inte slutet varit så hjärtskärande.

