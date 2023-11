Youtube börjar stoppa användare som blockerar annonser. Rullar ut satsningen globalt.

Match stämde Google i maj 2022 och hävdade att företaget monopoliserade marknaden för appdistribution med Google Play och tog ut ockerliknande avgifter från transaktioner. Enligt den senaste överenskommelsen kommer 40 miljoner dollar att återbetalas till Match och Matchs appar kommer att implementera Googles nya faktureringssystem där användare har mer valfrihet senast den 31 mars 2024.

