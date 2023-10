Ylva Johansson duckade frågor om Chat Control

Det blåser stormvindar runt EU-kommissionären Ylva Johansson och hennes team. Orsaken är det omdiskuterade förslag som i folkmun kallas Chat Control och som hon ligger bakom. Under en utfrågning i EU riktades skarp kritik mot socialdemokraten angående eventuell påverkan från lobbyister.

Svenska EU-kommissionären Ylva Johansson (S) och hennes medarbetare anklagas för att ha låtit sig påverkas av lobbyister i samband med utformningen av hennes lagförslag CSAM. Genom omfattande digital övervakning av EU:s medborgare är CSAM tänkt att motverka sexuella övergrepp mot barn online.

I veckan framträdde Ylva Johansson därför inför utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter för att där svara på frågor om hur lagförslaget utvecklats och hur eventuell påverkan från lobbyister eller externa intressen sett ut under processen. – Kommersiella intressen ska aldrig styra beslutsfattandet, särskilt när det handlar om så känslig lagstiftning. headtopics.com

Själv upprepade Ylva Johansson att det inte finns några konstigheter med att hämta synpunkter från olika intressenter vid utformningen av en lagstiftning. – Vi har fått många svar från företag, privatpersoner, intresseorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut. Vi har fått mycket stöd men också mycket kritik, sade hon inför utskottet.Anklagelserna mot Ylva Johansson kommer efter en granskning gjord av den franska tidningen Le Monde. Där kartlades de personer som Ylva Johansson och hennes medarbetare haft kontakt med under tiden då lagförslaget utformades.

Bland dessa finns det amerikanska företaget Thorn som säljer samma typ AI-skanning som EU-kommissionen vill ska användas på bred front i enlighet med lagförslaget. För tillfället finns inga bevis för att lagbrott ska ha begåtts och Ylva Johanssons framtid som kommissionär är än så länge okommenterad. headtopics.com

Läs mer:

ETC_redaktionen »

Hård kritik mot Ylva Johansson för chat control i EU.EU-parlamentet frågade ut EU-kommissionär Ylva Johansson om hennes lobbykontakter och varför kommissionens reklamkampanj skräddarsyddes för vissa länder. Läs mer ⮕

Andreas Johansson Heinö: Att be om mer nationalism är farligt – Sverige är inte ockuperatJust nu piskas nationella stämningar upp i både Ukraina och Ryssland. Ändå är de varandras motsatser: för ukrainare utgör de fröet till en demokratisk framtid. All nationalism leder inte till barbari. Läs mer ⮕

Ishockey: Läkaren tvingade målvakten Jacob Johansson av isen: ”Det är helt rätt”Timrå-målvakten Jacob Johansson fick en smäll mot huvudet i en kollision i den första perioden mot HV71. Då klev lagläkaren Christian Johansson in och såg till att han byttes ut. – Det är helt rätt. Han kommer tacka läkaren, säger SVT Sports expert Jonas Andersson i ”Hockeykväll”. Läs mer ⮕

Johansson höll nollan andra matchen i radFör andra matchen i rad höll svenske succémålvakten Jonas Johansson nollan när hans Tampa Bay krossade San Jose med 6–0 i lagets fjärde vinst för säsongen. Läs mer ⮕

Johansson höll nollan andra matchen i radFör andra matchen i rad höll svenske succémålvakten Jonas Johansson nollan när hans Tampa Bay krossade San Jose med 6–0 i lagets fjärde vinst för säsongen. Tampas Läs mer ⮕

Viktor Johansson tokhyllas: 'Han kan gå hela vägen'Viktor Johansson, 25, fortsätter att imponera. Och svensken spås en lysande framtid. - En fullständig stjärna, säger tränaren Matt Taylor. Läs mer ⮕