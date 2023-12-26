Yesim'in ameliyatı hayatını geri kazandırmak için yapılmıştı - ancak nakledilen plastik soluk borusu işlev görmüyor. Şimdi, babası üç yıldır Stockholm'deki Karolinska hastanesinin koridorlarında gidip geliyor. Stockholm'deki Karolinska hastanesinin yoğun bakım ünitesinde, Türkiye'den 25 yaşındaki Yesim Cetir yatıyor. Üç yıl önce burada bir ameliyat geçirdi ve bir hafta sonra üniteden ayrılması gerekiyordu. Ancak hala burada ve hastaneden ayrılmasına izin verilmiyor.

- Burada yatıyorum ve sonra koridora çıkıyorum. Bu kadar. Tek istediğim buradan ayrılmak, diyor Uppdrag granskning'e. Yesim Cetir, Türkiye'de bir üniversite öğrencisiydi ve öğretmenlik eğitiminde bir yılı kalmıştı. Terleme sorunu yaşıyordu ve bunun için İstanbul'daki bir hastanede tedavi olacaktı. Tedavi sırasında soluk borusu doktorlar tarafından ciddi şekilde zarar gördü. Bundan sonra, Yesim'e yeni bir soluk borusu gerekiyordu ve ünlü cerrah Paolo Macchiarini'nin sentetik bir soluk borusu yardımıyla hayatını geri vereceği planlanıyordu





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