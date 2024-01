Yellowstone kommer snart till Netflix och Deep Cleaned släpper samlingsklipp

Våra vänner borta på Moviezine rapporterar om att den populära serien Yellowstone snart kommer kunna ses av folk som enbart förlitar sig på Netflix för sin underhållning. Familjen Duttons bravader ska nämligen dyka upp där nästa vecka. Yellowstone har man länge kunnat se på SkyShowtime och Play-tjänster från Tele2 samt TV4, men det är ju inte alla som har dem. Den 15 januari kommer serien dyka upp på Netflix, dock är det oklart hur många säsonger som kommer dyka upp där då.

YouTube-kanalen Insider har under många år haft en serie som heter Deep Cleaned där man visar hur saker och ting tvättas eller städas ordentligt. Rengöring av köksventilationen i restauranger till de minsta portarna på telefonerna vi bär i våra fickor har visats i serien. Nyligen släppte de ett samlingsklipp där man då kan kolla in mer än fem timmar städning av diverse saker. Så om man går igång på sådant så har du en helkväll framför dig i klippet ova





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Ett gäng bilder från Netflix Avatar-serie. Avatar: Legenden om Aang då.På senare tid har Netflix inte bangat för att göra spelfilmsvarianter av diverse animerade serier. Ibland har det blivit helt ok och ibland har det blivit bedrövligt. Netflix variant av Yu Yu Hakusho var till exempel oväntat ok med mycket fuckboi-energi medan Netflix Cowboy Bebop-serien inte direkt var jättebra.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Ny One Piece-anime kommer att produceras av Wit Studio och NetflixWit Studio och Netflix kommer att producera en ny One Piece-anime vid namn The One Piece, som kommer att vara fristående från Toei-animen och ta vid från East Blue-sagan. Premiärdatumet är ännu okänt.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Netflix köper Ronja Rövardotter. Från Viaplay.Viaplay krisar och har stoppat ett antal projekt. Ett av dessa var tyvärr Ronja Rövardotter, men serien kommer att komma ut verkar det som. Det är huvudförfattaren Hans Rosenfeldt som berättar att Netflix har tagit över serien. – Jag är så glad att Ronja Rövardotter fått ett nytt hem.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Netflix tar över Viaplays satsning på Ronja RövardotterStrömningsjätten Netflix tar över rättigheterna till tv-serien om Ronja Rövardotter baserad på Astrid Lindgrens bok från Viaplay, skriver Expressen.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Därför säger bolag nej till gruvdrift i havetScania, Volvo Group, Northvolt och Polestar kräver moratorium för djuphavsutvinning, så kallad deep-sea mining eller seabed mining.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Storebrand en av få med policy mot djuphavsgruvdriftJan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management, anser att fler banker borde ha policy mot deep-sea mining. Svenska investerare håller inte med.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »