Yaegers rave-pop är extremt mycket samtid

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FEBER: Bisarrt ful fontän invigd i Wien. Kostade tydligen 1,8 miljoner euro....Konst är konst och ibland är den bra konstig. För att fira att staden Wien nu haft källvatten i deras vattenledningar i 150 år har en ny fontän uppförts i staden. Den kostade tydligen 1,8 miljoner euro och nu är den invigd, men den ser ju helt förkastlig ut.

Källa: feber

SPORTEXPRESSEN: Allt om slutstriderna i den svenska toppfotbollenI Studio Oddset Fotboll behandlar Svenska spels experter de hetaste snackisarna i svensk och internationell fotboll. Dessutom delar panelen med sig av sina bästa speltips. Det och mycket mer - se veckans avsnitt av Studio Oddset Fotboll ovan.

Källa: SportExpressen

DAGENSNYHETER: Drake, Bad Bunny, Asme – här är den bästa hiphopen just nuNya album från Drake och Bad Bunny – och ett musikaliskt styrkebesked från Asme. Dessutom afrobeatsstjärnan Tiwa Savages nya hit som kommer höras på dansgolven i vinter.

Källa: dagensnyheter

DAGENSINDUSTRI: – hör Di:s korrespondent om den amerikanska marknadenHör Di:s New York-korrespondent, Felicia Åkerman, om det stundande räntebeskedet

Källa: dagensindustri

SVD: Fotboll: Peter Gerhardsson måste lotsa in den nya generationen i landslagetKRÖNIKA. OS-hoppet är på väg att försvinna – men lever ytterligare ett tag. Paradoxalt nog ser den suveräna svenska mästerskapssviten ut att spricka samtidigt som Blågult tagit det historiska klivet upp till förstaplatsen på världsrankingen.

Källa: SvD

GDNYHETER: Regionens vårdapp granskad – så säker är denVårdskador inträffar – men sällan.

Källa: GDnyheter