Yaeger får Musikförläggarnas stipendium

2023-10-30 07:24:00 / Källa: sydsvenskan

Låtskrivaren och artisten Hanna 'Yaeger' Jäger tilldelas Musikförläggarnas stipendium 2023. I motiveringen lyfts bland annat hennes 'lyriska skicklighet' och 'framstående samarbeten' fram. Tidigare i år släpptes exempelvis singeln 'Shit we do for love' i samarbete med Icona Pop.