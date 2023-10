Wennerholm: Djurgården är seriens stora fiaskolag

Och den där elden som brann i järnkaminerna var som bortblåst en kväll då de fick ta bussen hem helt utan poäng efter 3–4 mot Almtuna.Jag undrar hur Djurgården ska hantera den tidiga krisen.Så egentligen var det ingen större överraskning, även om djurgårdarna av någon anledning var storfavoriter hos spelbolagen inför matchen.

Nu krutade backen Jacob Ragnarsson, son till Djurgårdens assisterande coach Marcus, in 1-0 till Almtuna redan fyra minuter in i första perioden. Frederik Schlyter kvitterade efter en soloprestation, då han tog vägen bakom kassen och åkte sig till ett fritt läge framför mål, innan han la in pucken bakom Oliver Håkansson.Men i den andra tog Almtuna ledningen igen, då Hampus Harlestam slog in en retur framför mål.Ett nytt tidigt mål gav Almtuna 4-2 redan 1.20 in i slutperioden.

Alexander Ljungkrantz slog in en retur, gjorde sitt andra mål i matchen och åttonde totalt den här säsongen.Nu fick Djurgården in en reducering då Daniel Brodin gjorde mål igen och 4-3, men det blev aldrig någon forcering då Kevin Karlsson åkte ut med 1.36 kvar. headtopics.com

Almtuna har varit en sensation så här långt, med en budget som inte är i närheten av den Djurgårdens sportchef K-G Stoppel har att bolla med.Det var inte i den här änden av tabellen de skulle ligga.Det återspeglades också i Sportbladets tips inför säsongen, där sex av tio experter hade djurgårdarna som trea och övriga tips var 1-2-4-6.

De gjorde en imponerande vändning borta mot Södertälje, då de vände underläge 3-1 till seger 4-3 på straffar inför imponerande 6 204 åskådare i Scaniarinken.

