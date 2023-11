Wennerholm: Det räddade kvar Garpenlöv

Och jag undrar vad Djurgårdarna tänkte där i Nobelhallen, då de satt och blickade upp mot jumbotronen och såg målen trilla in.Richard Gynge & Co är fortsatt hetast i Stockholm bara en vecka efter derbyförlusten.

Först vändningen och 4–3 på straffar borta mot Södertälje i fredags och nu en historisk målfest mot Västervik. Och så Richard Gynges show, där den gamle mål- och poängkungen ensam gjorde fyra mål, spelade fram till två och gjorde en historisk rusning i hockeyallsvenskans poängliga.Nu kom målfesten av sig i tredje perioden på Hovet, då väl inget av lagen var särskilt intresserat längre i en match som redan var över.

Hampus Plato la iväg en luftpastej från mittlinjen, mest för att få till en offensiv tekning efter en bra inledning av djurgårdarna. Men den överraskade Hugo Hävelid, som onekligen påminde om Tommy Salos och hans reaktion vid det berömda baklängesmålet mot Vitryssland i OS i Salt Lake City 2002.Det var bara det att Hävelid i ett försök att få bort pucken, sparkade in den i egen kasse.Nu kvitterade Daniel Glad ganska omgående, då han helt oattackerad fick åka in framför Niklas Lundström direkt efter tekning.

Men det gav ingen energi och det blev istället ett nytt ledningsmål i andra perioden, då Jesper Kokkonen bröt in på mål och Viktor Lang slog in returen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: Annelie från Sunne satt fast på E18 – hyllar Röda korset och Norsk Folkehjelp”Det var en upplevelse, men det var drygt med så många timmar i bilen”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

NWTSE: Norge inför krav på halsskydd efter dödsolyckanDet norska ishockeyförbundet följer det engelska och inför krav på halsskydd.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕