Warhammer 40K kan komma till Call of Duty

HBO har bestämt sig för att lägga ner piratserieen Our Flag Means Death, vilket då innebär att det inte blir någon tredje säsong av serien. Our Flag Means Death handlade om piratkaptenerna Stede Bonnet (Rhys Darby) och Captain Blackbeard (Taika Waititi) som åkte på diverse humoristiska samt romatiska bravader ute på de sju haven. En kort trailer för seriens första säsong kan beskådas ovan.The year is 1717.

Wealthy land-owner Stede Bonnet has a midlife crisis and decides to blow up his cushy life to become a pirate. It does not go well. Based on a true story





