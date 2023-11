Wahlstedt kritiserades i Chelsea-förlusten: 'Förstår det inte'

Chelsea tog kommandot direkt och skapade flera målchanser inledningsvis. Men det dröjde till 30:e minuten innan Benoît Badiashile satte 1-0 i samband med en kort hörna. Wahlstedt stod inte för något lyckat agerande i samband med baklängesmålet, då han fick handen på ett inspel - men stötte bollen rakt i gapet på en fristående Badiashile.Annons - Blackburn-målvakten kommer att vara besviken eftersom han slog ner bollen i målområdet från hörnan. Jag förstår inte varför han inte fångade bollen, sa Glenn Murray i Sky Sports sändning.

- Han slog ner bollen i ett hemskt område och jag är säker på att hans tränare kommer ha något att säga till honom i halvtid.En bit in i andra halvlek utökade Chelsea sin ledning. Raheem Sterling fick då bollen i straffområdet efter en hög bollvinst och placerade läckert in 2-0 vid bortre stolpen.

- Väldigt bra avslut av Sterling men Blackburn är naiva som försöker att spela sig fram i planen från backlinjen, sa Murray. Chelsea vann till slut matchen relativt enkelt med 2-0, ett resultat i underkant, och är därmed vidare till nästa omgången i den engelska ligacupen.Chelsea: Sanchez - James, Disasi, Badiashile, Cucurella - Ugochukwu, Fernandez - Palmer, Gallagher, Sterling - Jackson.

Blackburn: Wahlstedt - Brittain, Carter, Hill, Pickering - Wharton - Travis, Garret, Markanday, Moran - Leonard.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Sanny Lindström: Han anklagas för mord – förstår folk vad de gör?Hela hockeyfamiljen sörjer Adam Johnson och känner stort medlidande med hans anhöriga, lagkamrater och alla som behövde bevittna den tragiska olyckan. Då passar vissa på att sprida hat mot Matt Petgrave och anklaga honom för mord.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Lagledarens pik – efter Kim Nilssons avskedPeter Jansson: “Förstår inte vad som kan locka i Eskilstuna”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Sonen förstår inte att hans syster är död i SöderhamnHela familjen förgiftades mystiskt – och den fyraåriga dottern dog. När pappan besöker frun och sonen på sjukhuset kämpar han för att vara stark inför dem. – När jag är ensam gråter jag, säger han.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

FEBER: Apples egna tillbehör kör fortfarande Lightning. Kom igen nu.Jag förstår mycket väl att det kanske inte är absolut högsta prioritet att ändra allt i sin portfölj till USB-C för Apple men man borde föregå med gott exempel. I natt var det Mac-event och ingen Mac på åratal har varit utan USB-C, men dess tillbehör fortsätter att vara det.

Källa: feber | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Ånger hos Eskilstuna United efter mardrömsbeskedet: ”Vi såg inte det”En sviktande ekonomi gjorde att Eskilstuna United inte fick någon elitlicens inför den här säsongen. I dag förstår de att de kunde ha gjort saker annorlunda. – Vi borde ha dragit i bromsen tidigare, säger ordförande Anna Arnerdal till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Målet: Öka AI-användningen inom offentlig sektorForskare världen över varnar för AI-utvecklingen. Samtidigt görs det nu en stor kraftsamling över hela Sverige med syftet att öka användningen inom offentlig förvaltning. – Vi förstår att det finns en rädsla eftersom AI har förmågor som liknar den mänskliga förmågan, säger Jonatan Permert, transformationsstrateg på AI Sweden.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕