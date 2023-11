Vulkanutbrott i Ryssland – tvingas stänga skolor

Ryska myndigheter har dock beslutat att stänga skolor i orterna Ust-Kamchatsk och Klyuchi för säkerhets skull. Samhällena, som har cirka 5 000 invånare vardera, ligger 30 respektive 50 kilometer från vulkanen.

Kljutjevskaja Sopka är inte den enda aktiva vulkanen på Kamtjatkahalvön – men är alltså den största. Dess senaste utbrott skedde i juni.

