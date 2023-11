Volleyboll: Lauri Hakala slutar som förbundskapten för volleybollandslaget

– Vi är oerhört stolta över prestationerna som han har varit med att skapa och är samtidigt ledsna över att inte kunna fortsätta tillsammans. Men det finns saker som är viktigare i livet och vi önskar Lauri all lycka.Det var i mars 2022 som Hakala tog över rollen som förbundskapten. Under hans ledning vann landslaget bland annat Silver League och blev tvåa i Golden League.

