Viktigt med hållbar utveckling av Halmstad

I artikeln citerar ni Naturvårdsverket ”huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid”.

Det är där skon klämmer. Naturvårdsverket, den samlade klimatforskningen, näringslivet, en majoritet av svenska folket och, som sagt, politikerna, vet att utsläppen måste minska nu. Frustrationen blir stor när de inte gör det.

Innovationer är bra och nödvändiga men det är inte hållbart att vänta på innovationer och att under tiden sätta klimatomställningen på vänt. Den tiden finns inte och effekten blir den motsatta, nämligen att utvecklingen bromsas upp samtidigt som vi spelar hasard med framtiden. Klimatpolitiken måste grundas på koldioxidminskande åtgärder som kan göras här och nu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Intervju med regeringens utredare John Hassler om klimatpolitikenLEDARE. PODD | 1 november. Kommer Sverige att lyckas bli ”fit for 55” på klimatområdet?

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Klimatet hör inte hemma till vänster. Eller höger.Klimatpolitiken skulle må bra av lite radikal liberalism.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 2 grader och halvklart i Halmstad under förmiddagenDagen börjar med halvklart väder. Eftermiddagen väntas ge halvklart väder som övergår till mulet med regn framåt kvällen. Under eftermiddagen förväntas svaga

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nytt holdingbolag startar i HalmstadCordes Holding AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: 'Bolaget skall äga och förvalta andelar i andra bolag och därmed förenligt verksamhet.' Registreringen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 5 grader och halvklart i Halmstad under eftermiddagenUnder eftermiddagen och kvällen bjuds det på molnigt till mulet väder med regnskurar, måttliga sydostliga vindar och temperaturer kring 5 grader. På kvällen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Gymnasieeleven Benjamin Palm från Halmstad ska bli ekonomiskt oberoende: ”Värdesätter långsiktig lycka”Miljonär vid 25 och ekonomisk oberoende 15 år senare – det är målet som 16-årige Benjamin Palm från Halmstad har satt upp för sig själv.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕