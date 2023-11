”Vi tar risken för infiltration på stort allvar”

Det är en utveckling vi är väl medvetna om och något som vi hanterar löpande. För att minska riskerna för att fel personer ska påverka myndighetsutövningen har vi också stegvis höjt vår förmåga inom säkerhetsarbetet.

Ett specifikt exempel är att vi säkerhetschefer löpande träffas och samverkar kring gemensamma utmaningar, vi bedriver även ett projekt ” Motverka hotet från insidan” sedan början av 2023. En annan viktig del i att motverka att fel person kommer in i vår verksamhet är vår säkerhetsprövning. Som medarbetare inom Polismyndigheten är man en del av att försvara Sveriges demokrati, att upprätthålla en rättsstat och bidra till Sveriges inre säkerhet.

Vi kan konstatera att ärendet som det hänvisas till i krönikan är kopplat till händelser under 2018 och att personen inte längre är aktuell inom Polismyndigheten.

