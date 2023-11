Verksamheter som hanterar livsmedel omklassas – kan få färre inspektioner

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SVD: Bruce Springsteen kommer till Friends Arena 2024Bruce Springsteen kommer till Sverige nästa år. Med sig har han som vanligt sitt E Street Band, och det blir två spelningar på Friends Arena i Stockholm den 15 och 18 juli, meddelar arrangören Live Nation. Senast Springsteen var här var i somras, då han gav tre konserter på Ullevi i Göteborg. Nästa års Europaturné landar även i danska Odense den...

GOTEBORGSPOSTEN: Spanska målsättningen: Kortare arbetsvecka 2024Inom de närmaste veckorna väntas Spanien få en ny regering med socialdemokratiska PSOE och vänsterkoalitionen Sumar. Förslaget om en 37,5-timmars arbetsvecka

REALTID: Inkomstpensionen ökar med 1 procent 2024Inkomstpensionen ökar med 1 procent i januari 2024. Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen. Redovisningen visar också att fler får garantipension från och med nästa år.

AFV_MAGASIN: SL bryter kontraktet med MTR - SJ tar över 2024Trafikförvaltningen (SL) har gemensamt med operatören MTR beslutat att bryta kontraktet om pendeluppdraget i förtid, framgår det av ett pressmeddelande. Istället kommer SJ ta över driften.

SVT: Skidskytte: Världscupen i skidskytte 2023/2024: Så sänder SVTSVT sänder återigen världscupen i skidskytte som inleds i Östersund den 25 november. Nedan är vår guide för hela säsongen med SVT:s sändningstider, tävlingsprogram och den svenska skidskyttetruppen.

