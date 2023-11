Vattenfall vill ha detaljplan för ny kärnkraft vid Ringhals

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Vattenfall har den 1 november 2023 lämnat in en ansökan om planbesked för ny kärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk.

I ansökan skriver Vattenfall att man önskar bygga kokvattenreaktorer eller tryckvattenreaktorer: ”Kärnkraftverket kan komma att bestå av en eller flera reaktorbyggnader med en eller flera reaktorer i varje byggnad. Den högsta punkten inom det tänkta planområdet förväntas vara ungefär 70 meter över omgivande marknivå.

Ansökan omfattar förutom själva reaktorbyggnaderna även all tillhörande anläggning med kylvattenintag, verkstäder, plats för räddningstjänst, kontor, personalbostäder, hotell med mera.Med ansökan ser det ut som att kommunen kan få användning för den planeringsresurs för ny kärnkraft som ligger avsatt i budgetförslagen från Varbergsalliansen och Varbergspartiet samt Socialdemokraterna.

– Vi har börjat förbereda en del redan och har haft ett antal möten med Vattenfall. Nu går de formellt in med sin ansökan, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).Vad kommer krävas av kommunen nu?

– Jag har svårt att greppa hur omfattande och komplicerat det här är, men det är inte som att bygga en villa precis. Det kommer säkert innebära mycket arbete för kommunens del.

