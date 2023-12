Vattenfall säljer sin fjärrvärmeverksamhet i Berlin till delstaten

Redan när vi presenterade den strategiska översynen i maj 2022 betonade Vattenfall att vi i händelse av en försäljning endast skulle sälja till en investerare som hade för avsikt att fortsätta arbetet med energiomställningen i Berlin och vår tyska värmeverksamhet i linje med våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen. Ett annat krav var att den nya ägaren är en pålitlig och god arbetsgivare.

Båda dessa krav uppfylls med delstaten Berlin som köpare”, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall, enligt ett pressmeddelande.förra året så har Vattenfall övervägt att göra en ny stor avyttring genom att eventuellt sälja även sin stora fjärrvärmeverksamhet i den tyska huvudstaden. Enligt tidigare uppgifter tyska tidningen Handelsblatt väntades då en eventuell försäljning kunna vara värd över 3 miljarder euro, motsvarande cirka 33 miljarder kronor. Men prislappen blev alltså väsentligt lägre än s





dagensindustri » / 🏆 46. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Vattenfalls vd: Ingen ny kärnkraft utan statligt stöd”Vi vill gärna bygga ny kärnkraft, men det är många steg kvar”, säger Anna Borg till Ekot.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Elin Ingves Pyk har fått Sevan att öka försäljningen av hummusElin Ingves Pyk, vd i familjeföretaget Sevan, har sin farmor att tacka för sitt genuina intresse för mat. På Sevan vill hon göra mat från Mellanöstern mindre exotisk och ställa en burk hummus i varje kylskåp.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Experten: Vattenfall kommer dumpa prestigeprojekten till havsStatliga Vattenfalls kalkyl för två stora havsbaserade vindkraftsprojekt är i gungning efter att branschen åkt på enorma förluster senaste året. Regeringen har gett tillstånd till prestigeprojekten värda 53 mdr kr tillsammans, men experten Oskar Backman tror inte att det blir något investeringsbeslut.

Källa: AFV_magasin - 🏆 22. / 59 Läs mer »

”Fritt fall” utsedd till bästa europeiska filmHyllade rättegångsdramat ”Fritt fall” skördade stora framgångar på European Film Award-galan i Berlin.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Nya siffror: Sämre drag i e-handeln under Black WeekE-handelns omsättning under årets Black Friday steg 2,4 procent jämfört med i fjol. Men försäljningen under hela Black Week-perioden föll.Det visar ny statistik från Prisjakt och Svea Bank på lördagen.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Nio kommer att lansera sitt instegsmärke Firefly i Europa 2025Nio har meddelat att deras instegsmärke Firefly kommer att lanseras i Europa 2025. Försäljningen kommer att börja i slutet av nästa år och fokusera på familjebilar av mindre storlek. Priserna för bilarna i Kina kommer att vara runt 200.000 yuan, vilket motsvarar cirka 290.000 kronor i svenska pengar.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »