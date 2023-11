Västsvenska anstalten blir större och säkrare

En anstalt som ska växa ligger i Tidaholm. Tidaholmsanstalten ska gå från dagens 180 platser till 450 om sex år. – Vi är en av många anstalter som blir betydligt större. Men vi blir inte allra störst. Det finns anstalter som kommer ha drygt 600 platser, säger Magnus Östlund, anstaltschef.

Arbetet på Tidaholmsanstalten är i full gång. White arkitekter har ritat och NCC bygger. En vanlig dag arbetar ungefär 200 byggarbetare på det stora arbetsområdet där ett hundratal cyklar ställts ut för att arbetarna ska kunna ta sig runt på ett smidigt sätt. Att gå från det ena arbetsområdet till det andra tar 20 minuter.

– Det är ett komplicerat projekt med mycket logistik som görs i etapper samtidigt som verksamheten ska vara i gång som vanligt, säger Magnus Östlund. En illustration över hur nya Tidaholmsanstalten kommer att se ut. Bild: Illustration: White arkitekter,

Nya områden ska byggas både norr och söder om befintlig mur. När de också är inmurade och inflyttningsklara flyttas de intagna till de nybyggda lokalerna samtidigt som de äldre lokalerna kan renoveras eller rivas och ge plats för nya byggnader.

