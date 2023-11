Västantarktis is smälter oavsett vad vi gör – och forskare varnar för andra oåterkalleliga klimatkonsekvenser

Forskarna pekar bland annat på att medeltemperaturen på jorden överstigit 1,5 grader åtminstone 38 gånger under år 2023. Det har aldrig hänt före år 2000 och bara sporadiskt sedan dess.

I en ny rapport från UN University identifieras sex områden där vi också är på väg att förlora kontrollen när en viss tröskel passerats, så kallade tipping points. Det handlar om smältande glaciärer på grund av klimatförändringar och grundvatten som försvinner på grund av överanvändning vid till exempel jordbruk, men till och med rymdskrot tas upp som ett riskområde.

Trösklar som inte tas upp i rapporten är smältande isar på exempelvis Grönland, likt isarna som smälter på Västantarktis. – Nu har vi ingen studie som har tittat på samma sak på norra Grönlandskusten, men det är samma processer och vi värmer upp haven globalt. Så det sker ju samtidigt också på andra ställen, säger glaciolog Nina Kirchner.

Med en oförsäkringsbar framtid menar UN University att en ökad mängd extrema väderhändelser på grund av klimatförändringar gör att försäkringar kan bli väldigt dyra, och att försäkringsbolag till och med kan välja att inte försäkra exempelvis hus i vissa områden på grund av att kostnaderna blir för stora.

