Väskor förbjuds på konserter och festivaler

SPORTBLADET: Totalförbud mot väskor på större idrottsevenemangSveriges terrorhotnivå ligger på en fyra på en femgradig skala. Nu inför Polismyndigheten ett totalförbud mot alla typer av väskor på större idrottsevenemang.

GOTEBORGSPOSTEN: Totalförbud mot väskor införs på större idrottsevenemangSvensk hockey och fotboll meddelar att ett totalförbud mot väskor kommer att införas på arenorna. Detta efter ett beslut från Polismyndigheten. Förbudet gäller

GDNYHETER: Nya hårda reglerna – förbud mot väskor på idrottsevenemangBrynäs säkerhetsansvarige: ”En utmaning.”

EXPRESSEN: Svenska ishockeyförbundet agerar: Förbjuder väskor på arenornaDe svenska elitligorna i ishockey inför nu ytterligare restriktioner för att öka säkerheten. Redan till kvällens matcher i hockeyallsvenskan och morgondagens SHL-matcher gäller nya restriktioner för publiken.

SVTNYHETER: Beskedet: Totalförbud mot väskor på större idrottsevenemangTerrorhotnivån i Sverige är höjd till en fyra på en femgradig skala. Nu införs totalförbud mot väskor på alla större idrottsevenemang i landet, meddelar Polismyndigheten.

NWTSE: Inga väskor tillåts i Löfbergs Arena – totalförbud redan i FBK:s toppmöteInga väskor får tas med in när Färjestad möter Luleå på torsdagen.

