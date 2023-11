Väskor förbjuds på alla större evenemang

– Det har blivit en miss i kommunikationer när det gäller vilka som omfattas av det här. Det gäller alla större evenemang inklusive konserter och festivaler, säger Anna Engelbert på Polisens nationella mediecenter till TT.

– Det är utifrån rådande säkerhetsläge som vi har bedömt att införa väskförbud på alla större idrottsevenemang från och med i dag. Det är kopplat till att terrorhotnivån ligger på en fyra, säger Buster Mirow, pressekreterare på nationellt mediecenter hos polisen, till TT.

– Vi går inte in närmare på vad vi delar för information mellan varandra. Men terrorhotnivån ligger fortsatt på en fyra på den femgradiga skalan, det har inte förändrats, säger Adam Isaksson Samara, presstalesperson på Säpo till TT.

Den 17 augusti i år beslutade Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen att höja terrorhotnivån från tre (förhöjt hot) till fyra (högt hot) på den femgradiga skalan.

