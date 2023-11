Väskförbudet: Det här gäller

Ja, förbudet gäller även handväskor, skötväskor samt påsar och genomskinliga väskor.Många arrangörer genomsöker redan väskor, men den bedömning som polisen nu gör är att det krävs fler säkerhetshöjande åtgärder.Polisen kommer inte ställa krav på läkarintyg utan det är upp till arrangören att avgöra vad som är ett giltigt skäl vid inpasseringen.

