Väskförbud på evenemang: 'Minimera risken'

– Det här är ett sätt att ytterligare minimera risken att få in verktyg eller i vapen på evenemangen, säger Per Engström, sektionschef på Noa.Först uppgav polisen att förbudet gällde sportevenemang men ändrade sedan informationen till att det gäller även konserter och festivaler.

– Vi tycker att det från arrangörens sida har funnits skäl att självmant införa det här. Nu har vi låtit det gå en tid men vi har inte alltid sett det, och nu inför vi det här, helt enkelt, säger han. Undantag från väskförbudet får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen, men polisen kommer inte ställa krav på läkarintyg eller liknande.

– Vi går inte in närmare på vad vi delar för information mellan varandra. Men terrorhotnivån ligger fortsatt på en fyra på den femgradiga skalan, det har inte förändrats, säger Adam Isaksson Samara, presstalesperson på Säpo till TT.Terrorhotnivån baseras enligt Säkerhetspolisen på "strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige".

Beslutet grundar sig enligt Säpo inte på en enskild händelse. Däremot har det under året skett en successiv försämring av hotbilden mot Sverige, där Sverige gått från att betraktas som ett "legitimt" till ett prioriterat mål.

