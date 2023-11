Väskförbud på evenemang: 'Minimera risken'

Beslutet uppges hänga ihop med att terrorhotnivån höjts från en trea till en fyra – en ändring som skedde redan i mitten av augusti.– Det är inget som har påverkat situationen just nu, men det är bekant för alla att hotet mot Sverige ökar på olika sätt. Vi har ett modus: ensam gärningsman, en kniv, som ligger i våra bedömningar för hotbild fyra.

Väskförbudet gäller från och med dagens datum 1 november på alla större evenemang i Sverige som kräver polisens tillstånd. Var gränsen går för ett större evenemang vill myndigheten dock inte specificera. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall.Enligt Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet (RF), kan storleken på arena och antal besökare spela in.

Undantag från väskförbudet får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen, men polisen kommer inte ställa krav på läkarintyg eller liknande.

– Det är arrangören som får göra en bedömning vid inpasseringen vad som är medicinska skäl, säger Per Engström.– Det är klart att det ifrågasätts, men det kan vara en påminnelse om att vi befinner oss i en förhöjd hotbild.

