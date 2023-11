Väskförbud på evenemang: 'Minimera risken'

Först uppgav polisen att förbudet gällde sportevenemang men ändrade sedan informationen till att det gäller även konserter och festivaler. Beslutet uppges hänga ihop med att terrorhotnivån höjts från en trea till en fyra – en ändring som skedde redan i mitten av augusti.

