Väskförbud på alla stora evenemang: ”Undantag kan ske vid medicinska skäl”

VFSPORTEN: SHL och allsvenskan inför väskförbud: ”Undantag kan ske vid medicinska skäl”Från och med i dag (onsdag) är det förbud att t...

NWTSE: Inga väskor tillåts i Löfbergs Arena – totalförbud redan i FBK:s toppmöteInga väskor får tas med in när Färjestad möter Luleå på torsdagen.

SYDSVENSKAN: Väskförbud på stora matcher efter terrordådetFörhöjd terrorhotnivå ligger bakom beslutet.

GPSPORTEN: Väskförbud på stora matcher efter terrordådetPolismyndigheten inför totalförbud mot väskor på större idrottsevenemang. – Det är kopplat till att terrorhotnivån ligger på en 4:a, säger Buster Mirow, pressekreterare

SVD: Väskförbud på alla stora evenemang i SverigeMed anledning av den förhöjda terrorhotnivån i Sverige inför polisen ett totalförbud mot väskor på samtliga större evenemang i Sverige. Förbudet omfattar däribland herrarnas fotbollsallsvenska, SHL och landslagsmatcher. – Det kommer ta lite längre tid för folk att ta sig in till matcherna, säger Sefs generalsekreterare Johan Lindvall.

SYDSVENSKAN: Väskförbud på alla stora evenemang i SverigeFörhöjd terrorhotnivå ligger bakom beslutet.

