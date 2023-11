Väskförbud gäller direkt under hockeyderbyt i Nybro

Ikväll spelar Nybro Vikings derbymatch mot Kalmar HC på Liljas Arena. Då det nya direktivet startar idag innebär det att publiken och arrangörerna kommer att få känna på det nya förbudet direkt. – Om vi kan förhindra att det sker terrordåd genom att förbjuda väskor så ställer vi upp på det, säger Kim Ahlqvist, klubbdirektör för Nybro vikings.De nya direktiven gör att visitationen av väskor tas bort då inga väskor får tas in i lokalerna, inte ens små handväskor.

– Eftersom vi endast behöver visitera personer och inga väskor, då de är förbjudna, kommer hela visiteringsprocessen förväntas gå snabbare än innan, säger Johan Åsund, säkerhetsansvarig Kalmar Hockey. Nybro Vikings kommer att ta in fler funktionärer än vanligt, men inte för att möta upp en ökad arbetsbörda på grund av de nya säkerhetsdirektiven, utan för att matchen ikväll väntas bli fullsatt.

