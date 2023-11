Varningsbälte över Sverige – extremt höga vattenflöden

Samtidigt har två röda varningar utfärdats för centrala Värmland och Gävleborgs läns kustområde.

Enligt SMHI kan detta innebära ”extremt höga strömhastigheter” i vattendragen, och flöden som ”uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan”.Idag 11.00

NWTSE: LIVE: ”Stopp här och var i hela Karlstad” – så slår snöovädret mot VärmlandFallna träd och stillastående bilar • Strömavbrott • Förare fick klippas loss på E45

SVTNYHETER: Trafikkaos i Värmland efter snöoväderSnövädret bidrog under måndagen till flera olyckor och stor påverkan på trafiken i Värmland. Men polisen Lars Hedelin riktar också kritik mot de bilister som fortfarande kör med sommardäck. – Folk är tydligen inte tillräckligt förberedda, säger han.

NWTSE: Över 10 000 drabbade av strömavbrott i Värmland under snökasoetEllevios presschef: ”Antalet kunder som är utan ström tickar successivt ner.”

NWTSE: Så gick björnattacken i Värmland till: ”Varit i nöd helt enkelt”Plötsligt dök fyra björnar upp framför älgjägaren.

SVTNYHETER: SMHI flaggar för kraftigt snöfall – gul varning över VästerbottenskustenUnder onsdagen väntas det snöfall som tidigare under veckan drabbat södra Norrland och Mellansverige svepa in över Västerbottenskusten. SMHI utfärdar en gul varning för kraftigt snöfall som kan ge problem i trafiken från onsdag kväll till torsdag morgon.

SVTNYHETER: SMHI varnar för kraftigt snöfall i södra VästernorrlandVarningen gäller från Härnösand och söderut där det längs kusten väntas falla uppemot 30 cm snö. Värst väntas det bli strax söder om Sundsvall.

