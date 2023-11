Varning för plötslig ishalka under dagen

Under eftermiddagen är det främst norra halvan av länet som berörs.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

NWTSE: JUST NU: SMHI utfärdar röd varning i Värmland efter snöovädretSMHI har utfärdat en röd varning för höga vattenflöden från och med lördag. Snösmältning i kombination med regn väntas resultera i att små vattendrag och bäckar svämmar över.

SVTNYHETER: SMHI flaggar för kraftigt snöfall – gul varning över VästerbottenskustenUnder onsdagen väntas det snöfall som tidigare under veckan drabbat södra Norrland och Mellansverige svepa in över Västerbottenskusten. SMHI utfärdar en gul varning för kraftigt snöfall som kan ge problem i trafiken från onsdag kväll till torsdag morgon.

GOTEBORGSPOSTEN: SMHI går ut med röd varningSMHI har gått ut med en röd varning för höga flöden i Värmland och Gävleborg. Till helgen väntas områdena drabbas av vattenflöden som i snitt bara inträffar

EXPRESSEN: Varningsbälte över Sverige – extremt höga vattenflödenSMHI har utfärdat en röd varning för höga flöden i centrala Värmland och Gävleborgs kust på lördag. Risken för att vattendrag och sjöar översvämmas är stor. Det kan handla om ”flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan”, enligt SMHI.

NWTSE: Så gick björnattacken i Värmland till: ”Varit i nöd helt enkelt”Plötsligt dök fyra björnar upp framför älgjägaren.

NWTSE: Över 10 000 drabbade av strömavbrott i Värmland under snökasoetEllevios presschef: ”Antalet kunder som är utan ström tickar successivt ner.”

