Varning för de falska Ozempic-sprutorna

SVTNYHETER: SMHI flaggar för kraftigt snöfall – gul varning över VästerbottenskustenUnder onsdagen väntas det snöfall som tidigare under veckan drabbat södra Norrland och Mellansverige svepa in över Västerbottenskusten. SMHI utfärdar en gul varning för kraftigt snöfall som kan ge problem i trafiken från onsdag kväll till torsdag morgon.

REALTID: Analytikerns varning: Större nedskrivningar på fastigheter behövsFastighetsbolagen har inte skrivit ned värdet på sina bestånd tillräckligt mycket. Det säger flera analytiker och även Finansinspektionen granskar frågan.

NWTSE: Insändare: Varning för sexuella trakasserier på NöjesfabrikenMin dotter var på Nöjesfabriken i fredags på så kallad Halloweenfest. Hon var inte på något sätt utmanande klädd (vilket egentligen inte är relevant). Plötsligt i trängseln kände hon att någon tog ett rejält grepp där ingen har att göra, milt uttryckt.

SVTNYHETER: Orange och gul varning i södra Västernorrland – följ trafikläget i chattenSnön fortsätter falla och SMHI har utfärdat en orange varning längs kusten av sydligaste Västernorrland. Här kan du läsa hur trafiken påverkades av de hala vägbanorna.

DAGENSNYHETER: Orange varning för snöfall i Norra Gävleborg och södra VästernorrlandEn decimeter snö under natten i Edsbyn – och lika mycket till väntas.Norra Gävleborg och södra Västernorrland kan räkna med hårda vindar och snöfall.

SYDSVENSKAN: Varning utfärdas: Besök inte MåkläppenNaturreservatet med sälkoloni skulle öppna imorgon.

