Världsmästaren tog europeiskt mästarbälte i blodig match: ”Rankar väldigt högt”

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

MTNYHETER: Upp till 10 000 nya bostäder kan behövas till 2040Mariestads kommun håller på att revidera sit...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så vände socialtjänsten motviljan till nyfikenhet – ”De allra flesta tackar ja till hjälp”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

SVD: Svensk man ihjälskjuten i BosnienEn svensk man med koppling till Foxtrotnätverket sköts på tisdagseftermiddagen till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo, enligt uppgifter till SvD.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Blågula Bilens stöd ökar – ”Fantastiskt roligt att se”Trots en kraftig minskning av pengar som skänks till Ukraina överlag har stödet till volontärverksamheten Blågula Bilen ökat. ”Vi tror att många ser att vi är effektiva och att pengarna kommer till nytta”, säger volontären Minna Wretemark, som själv åkte med förnödenheter till det krigsdrabbade landet.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Prostatype Genomics utser Anders Koch till ny CFOAnders Koch har utsetts till ny CFO för Prostatype Genomics, och tillträder positionen omgående. Anders omfattande erfarenhet av att effektivisera och renodla verksamheter under tillväxt på en internationell nivå kommer att bli en stor tillgång för Prostatype Genomics.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕