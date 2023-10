Världsbanken tror på fallande oljepriser 2024

Oljepriserna väntas ligga på i genomsnitt 90 dollar fatet under fjärde kvartalet och därefter sjunka till 81 dollar under 2024. Det framgår av en färsk rapport som släpptes på måndagen.Världsbanken

skriver att en ”mindre störning” i oljemarknaden, liknande den under Libyenkriget 2011 som påverkade mellan 0,5-2 miljoner fat om dagen, skulle kunna lyfta priset till 93-102 dollar per fat under fjärde kvartalet.

En medelstor störning, jämförbar med kriget i Irak 2003, skulle kunna ge ett pris mellan 109 och 121 dollar per fat. En stor störning liknande den som inträffade vid oljeembargot 1973 skulle kunna leda till ett pris mellan 140 och 157 dollar per fat, vilket motsvarar en ökning på upp till 75 procent från nuvarande nivåer. headtopics.com

På Nationalmuseum hänger ett av Rembrandts främsta verk. För detta betalar skattebetalarna cirka 0,04% av målningens värde. Denna superdeal vill nu Nationalmuseum…Kraft- och automationsbolaget ABB har tillsammans med Boliden och LKAB framgångsrikt slutfört tester av branschens första automatiserade robotladdningsteknik för underjordsgruvor.

I slutet av november presenterar speloperatören både Q3-rapporten men framför allt resultaten av bolagets strategiska översyn. Kindred-aktien har tappat 30% från nivåerna…

Västerås SK spelar allsvenskan 202426 år sedan senast. Nu är Västerås SK tillbaka i allsvenskan igen! Laget vann seriefinalen hemma mot Gais efter två mål av Jabir Abdihakim Ali. – Det är obeskrivligt, säger tränaren Kalle Karlsson i Discovery. Läs mer ⮕

– från köket till allsvenskan 2024Västerås Sportklubb, eller VSK som man kort säger i gurkstan, har spelat fotboll sedan 1904 – blott fyra av säsongerna i allsvenskan. Men 2024 spelar ”Grönvitt” återigen i den svenska fotbollens finrum. SVT har tittat i arkivet och hittat guldkorn från den 119-åriga resan. Läs mer ⮕

Nytt format för SM-slutspelet 2024 – då delas guldet utDet mesta är sig likt – men SHL har infört sm... Läs mer ⮕

Västerås klart för allsvenskan - första gången på 27 år27 års väntan är över.Västerås spelar i allsvenskan 2024. - Det går inte att beskriva, säger Kalle Karlsson i Discovery plus. Läs mer ⮕

Autoliv ska minska personalen i Frankrike med 20 procentAutoliv ska minska personalen i Frankrike med 20 procent. Åtgärden ger en besparing på 10 miljoner dollar 2024. Läs mer ⮕

Tungt för Degerfors – fick bara oavgjortMåstematchen blev oavgjord. Degerfors chanser till spel i allsvenskan 2024 minskar allt mer. – Det var inte vår bästa match, säger Gustav Granath efter 1–1 mot Läs mer ⮕