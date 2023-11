Varför är det så bråttom att kasta ut barnen i Söderbykarl?

Jag har också mina barn på en fantastisk liten förskola i Söderbykarl. Mina barn har fått sina behov tillgodosedda och bekräftade av omtänksam och närvarande personal. Barnen är trygga i sig själva och har fått med sig en bra ”ryggsäck” när dom börjat skolan. Precis så där som man önskar att det ska få vara för alla barn.

Vår förskola är inte den minsta i kommunen. När min äldsta började där var det totalt nio barn, idag är dom tolv. Jag förstår att det är en stor kostnad att renovera, även om jag kan undra om eller varför en kommun inte har försäkringar för sådana händelser.Jag ställer mig också frågande till varför alla barn ska in i stora verksamheter. För barnen som går i Söderbykarls förskola idag är Svanberga närmsta ort. Där består ena förskolan av baracker i väntan på ett nybygge.

