Vägglöss hittade på bibliotek i London

GOTEBORGSPOSTEN: Sverige allt närmare Nato – enligt Jens StoltenbergPå tisdagen talade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Nordiska rådets session i Oslo. Där kommenterade han var processen kring den svenska Natoansökan

SVD: Timbro: Stäng inte dörren till ett EU i flera hastigheterDEBATT. När Ukraina och flera länder på Balkan knackar på EU:s dörr behövs en strategi för hur Sverige ska förhålla sig till utvidgningen. Det skriver Carl Albinsson, Timbro.

SVD: Joe Biden siktar på konstruktivt samtal med Xi JinpingUSA:s president Joe Biden väntas träffa Kinas ledare Xi Jinping vid sidan av ett möte i San Francisco i november, enligt Vita huset. – Vi siktar på att ha ett konstruktivt samtal, säger Vita husets presstalesperson Karine Jean-Pierre. Enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP behöver viktiga detaljer kring mötet fastställas. Tidigare i oktober bjöd ...

P4 GOTLAND: Nadim Ghazale: Jag har aldrig planerat ett steg jag tagitEfter 17 år tar han nu tjänsledigt från jobbet som polis - och ska jobba med nattvandring. Han tycker att samhället gör samma misstag i dag som för 30 ...

SVTNYHETER: Historiska Strängnäsbyggnader återskapades – i ett datorspelBarn och unga har återskapat flera kulturhistoriska Strängnäsbyggnader i datorspelet Minecraft. Projektet är en del i att uppmärksamma att Gustav Vasa valdes till kung vid riksmötet i Strängnäs för 500 år sedan.

FOTBOLLSKANAL: Sandborg om HIF-avskedet och turbulenta åren: 'Ett misslyckandeJoel Sandborg avgår som klubbdirektör i Helsingborgs IF efter säsongen. De senaste två årens sportsliga kris har påverkat 43-åringen. - Jag är ingen stålmänniska, det här kryper in under huden på mig, säger Sandborg till Fotbollskanalen.

