Vad händer med Fridays for future?

När Greta Thunbergs miljörörelse Fridays for future uttalade sig om Israel–Palestina lät det som Hamas-propaganda med antisemitisk retorik. Det är inte särskilt förvånande.en som stöder Israel är ”hjärntvättad” av västerländska medier.

en europeisk koloni understödd av en diffus imperiemakt; invånarna i Gaza blev ”martyrer”; och media påstods försöka hindra dig från att göra din egen research.

Läs mer:

SvD »

Paradox vinst klart lägre än väntat: ”Lägre än vad vi är vana vid”Spelutvecklaren Paradox rapporterar ett resultat som är klart under analytikernas förväntningar. Vd:n Fredrik Wester påpekar att bolaget släppt få spel under kvartalet och att kostnaderna är på en högre nivå än vanligt. Läs mer ⮕

Paradox vinst klart under förväntningarna: ”Lägre än vad vi är vana vid”Spelutvecklaren Paradox rapporterar ett resultat som är klart under analytikernas förväntningar. Vd:n Fredrik Wester påpekar att bolaget släppt få spel under kvartalet och att kostnaderna är på en högre nivå än vanligt. Läs mer ⮕

Jimmy Jansson (S): ”Vad partiledningen tänker skiter jag i”S-toppen räds inte kontroverser – här är några av hans förslag: • Riv hela stadsdelar • Flytta familjer till byar • Ha särskild polisstyrka. Läs mer ⮕

Fridays for future: Västerländska medier ljugerKlimatrörelsen Fridays for future uttrycker på sitt internationella Instagramkonto stark kritik mot Israel och hur 'västerländska medier' rapporterar om landets krig mot Hamas och bombningar av Gaza. Läs mer ⮕

Fridays for future: Västerländska medier ljugerKlimatrörelsen Fridays for future uttrycker på sitt internationella Instagramkonto stark kritik mot Israel och hur 'västerländska medier' rapporterar om landets Läs mer ⮕

Fridays for future: Västerländska medier ljugerKlimatrörelsen Fridays for future uttrycker på sitt internationella Instagramkonto stark kritik mot Israel och hur 'västerländska medier' rapporterar om landets Läs mer ⮕