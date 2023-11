Vårt mål är en bra arbetsmiljö

Tack för era synpunkter! Vi är medvetna om de utmaningar som förändringar i schemaläggning och arbetstid kan innebära. Det är en komplex process där vi måste ta hänsyn till flera faktorer, såsom medarbetares önskemål, organisationens behov, budget och gällande lagstiftning. Vi arbetar ständigt med att utveckla rutiner och processer för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Från och med 1 oktober sker förändringar i vårt kollektivavtal, Allmänna bestämmer, som en följd av EU:s arbetstidsdirektiv. Kollektivavtalet är viktiga ramar för våra arbetstidsvillkor och reglerna är utformade för att säkerställa en balans mellan arbete och vila samt för att skydda medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Resurspassen är en del av heltidsresan och bidrar till att verksamheten fungerar bra och bemannas med erfaren personal även när en kollega är hemma. Medarbetare som har ett resurspass på en annan enhet får ersättning för ökade resekostnader. Att den informationen inte har nått ut är olyckligt och det vill vi rätta till.

Vi har en stor förståelse för att flera av dessa förändringar skett under en kort tid och att omställningen därför blir extra märkbar. Vårt mål är en arbetsmiljö där man trivs och har förutsättningar att göra ett bra arbete. Frågorna står högt upp på hemvårdsförvaltningens agenda och vi tar med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet.

