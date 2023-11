Våldtog barn – får sänkt straff

Mannen själv nekar till brott och menar att flickorna utpressat honom. Vid en husrannsakan hittades, förutom en stor mängd nazistisk propaganda, även övergreppsmaterial på andra barn. Det yngsta brottsoffret var fyra år gammalt. Enligt gärningsbeskrivningen ska mannen ha förmått ett annat barn att filma fyraåringen.

Hovrätten dömer nu mannen bland annat för två grova våldtäkter mot barn, tre våldtäkter mot barn, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande samt utnyttjande av barn för sexuell posering vid ett stort antal tillfällen. Sammanfattningsvis döms han för fler brott än i tingsrätten – men flera brott som i den lägre instansen ansågs grova rubriceras nu som brott av normalgraden.

