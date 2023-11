Våldtog barn – får sänkt straff

I mitten av juli i fjol träffade han två unga flickor, som han tidigare haft kontakt med på Snapchat, på ett hotellrum i Mellansverige. Där våldtog han dem, enligt flickorna under dödshot.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Nazist våldtog flera barn – får sänkt straffVille se dödsstraff för pedofili • Förgrep sig på unga flickor.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Omdiskuterat kort mellan Göteborg och ElfsborgElfsborgs Ibrahim Buhari träffade Göteborgs Kolbeinn Thordarson med dobbarna över smalbenet. Discovery+:s expert Anders Andersson menade att det var solklart rö

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Domarens förvirring efter fula smällen: ”Är helt fel”Elfsborgs Ibrahim Buhari kom in sent i en satsning. Då varnades IFK Göteborgs Kolbeinn Thordarson. – Det är helt fel bedömning, säger Discovery + expert Anders

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Munkavle för 'Blåvitt' – efter domarkritikIFK Göteborgs spelare belades med munkavle efter en kritiserad domarinsats. En som däremot fick prata? Tränaren Jens Askou – och han var upprörd. – Just nu är

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: ”Anna” förlänger sina studier – för att bo kvar i Göteborg: ”Ser ingen annan lösning”Idag är ”Anna” halvvägs genom sina studier vid Göteborgs universitet. Efter examen drömmer hon om att komma ut i arbetslivet, men istället väntar fler år av studier – eftersom hon inte kan få ett förstahandskontrakt.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Jättevarsel på stukade modebolagetÄnnu ett sparpaket måste till på Na-kd, konstaterar modebolagets vd Mattias Jacobsson efter drygt en månad på posten. Nu ska han spara 150 miljoner kronor genom att bland annat dra ned på 80 tjänster, motsvarande 28 procent av personalstyrkan, i ett försök att närma sig svarta siffror.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕