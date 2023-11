Utbildning för moppebil startar i Gävle

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

GDNYHETER: Personbil i krock med lyktstolpe – en till sjukhusPå onsdagskvällen inträffade en trafikolycka på Söderbågen i Gävle.

GDNYHETER: Huset på Ekvägen 38 i Gävle har fått ny ägareKarl Thomas Ramsell, 73 år, ärver fastigheten på Ekvägen 38 i Gävle efter Karl Einar Ramsell. Ägarbytet blev klart i juli 2023. Det 174 kvadratmeter stora huset är byggt 1964.

GDNYHETER: Bröderna slåss på olika sidor i kulturkrigetEkenberg: ”Slaget” på Gävle Teater berättar drabbande om stad vs. land.

GDNYHETER: Utveckla kolloverksamheten på Limön inte avvecklaHur tänker Gävle kommun när de förhindrar Unga Örnars kolloverksamhet på Limön?

EXPRESSEN: Kvinna död efter krock med lastbilEn kvinna har dött efter en trafikolycka på riksväg 56 utanför Gävle, skriver polisen.

NT_ROSLAGEN: Ville lyssna på musik – körde bil på fyllanDöms till en månads fängelse

