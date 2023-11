USA-räntan lämnas oförändrad

Fed-chefen Jerome Powell håller presskonferens efter bankens besked att lämna styrräntan oförändrad. Bild: Susan Walsh/AP/TT20:49 - 1 nov, 2023 I ett uttalande konstaterar Fed att inflationen i USA alltjämt är hög och att banken fortsatt är mycket uppmärksam på inflationsrisken.På en efterföljande presskonferens säger Fed-chefen Jerome Powell att landet har en “lång väg att gå” för att få ned inflationen till bankens mål på två procent.

– Att sakta ned (räntehöjningarna) ger oss en bättre känsla av hur mycket mer vi behöver göra, om vi behöver göra mer, säger han. – Faktum är att direktionen just nu inte tänker på räntesänkningar över huvud taget. Vi pratar inte om räntesänkningar, säger Powell.

