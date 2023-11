USA: Inköpschefsindex för industrin föll mer än väntat

Tellusgruppen är en av friskolebranschens snabbast växande aktörer med verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningsresurser och barnpassning. Koncernen har i snitt vuxit med över 30 procent årligen både organiskt och genom förvärv.

– Ska man driva verksamhet inom friskola gäller det att leverera god kvalitet, vara långsiktig och tåla både saklig och osaklig granskning. Det räcker inte att vara bra, man måste vara utmärkt.visat att affärsmässighet och samhällsnytta inte står i motsats till varandra. Koncernens ambition är att leverera svaren på några av den svenska skolans svåraste utmaningar, till exempel skolsegregation eller digitalisering.

– Skolverksamhet har låg känslighet för konjunkturen och är relativt skyddad mot inflation och globala oroligheter. Men vi har andra utmaningar i form av politiska risker och medial exponering, vilket är en av branschens grundförutsättningar. Investerare i vår bransch kan inte bli nervösa av politisk populism.

– Vi söker investerare som ser fördelarna att investera i skola och utbildning men samtidigt har nerver att hantera politiska risker och ständig granskning. Investerare som inte ser motsättningar mellan vinstintresse och samhällsnytta utan ser dessa aspekter som komplement till varandra, säger Bijan Fahimi.

