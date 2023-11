USA får tillgång till svenska militärbaser

– Förhandlingarna har gått mycket bra och det finns inga utestående frågor kvar att avhandla, säger han till DN.Finland blev klart i veckan Den stora militära förändringen kommer vara att amerikanska soldater får tillgång till flera svenska militärbaser. Än är det inte klart vilka, men Luleå och Östersund har nämnts i diskussionen.

– Det kommer innebära att amerikansk personal kommer att röra sig ganska obehindrat i Sverige, har Magnus Christiansson, forskare på Försvarshögskolan, sagt till DN.Men avtalet kommer inte utan kontroverser. I Norge har viss ilska väckts mot att amerikanska soldater som begår brott i Norge i första hand inte kan åtalas av norska myndigheter.

