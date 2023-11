Uruguays utrikesminister avgår efter passhärva

Francisco Bustillo har tidigare uppgett att ingen visste något om vem Sebastian Marset var för två år sedan, då passet utfärdades. I ett meddelande från inrikesdepartementet från samma tidpunkt varnas dock för att Marset är en ”mycket farlig” och inflytelserik drogsmugglare.

