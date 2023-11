Uruguays utrikesminister avgår efter passhärva

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.08:10 - 2 nov, 2023 Sebastian Marset har beskrivits som en av de mäktigaste drogbaronerna i regionen och är efterlyst i både USA, Brasilien, Paraguay och i sitt hemland Uruguay. Trots detta kunde Marset, som tidigare gripits med falska dokument, få ett pass utfärdat i Uruguay. Skandalen handlar om hur mycket myndigheterna egentligen visste om mannen bakom passansökan.

Francisco Bustillo har tidigare uppgett att ingen visste något om vem Sebastian Marset var för två år sedan, då passet utfärdades. I ett meddelande från inrikesdepartementet från samma tidpunkt varnas dock för att Marset är en "mycket farlig" och inflytelserik drogsmugglare.

Tidigare har biträdande utrikesministern Carolina Ache fått avgå sedan det framkommit att hon tagit del av informationen i chattar med tjänstemän. Bustillo ska då ha uppmanat henne att "göra sig av med sin telefon".

Bustillo förnekar att några olagligheter skett, men säger att situationen är "tillräckligt känslig" för att han ska avgå.

