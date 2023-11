Uruguays utrikesminister avgår efter passhärva

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

NT_ROSLAGEN: Uruguays utrikesminister avgår efter passhärvaUruguays utrikesminister Francisco Bustillo lämnar nu sin post efter en härva kring en internationellt efterlyst kokainsmugglare och hans pass.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Biden siktar på ”konstruktivt” samtal med XiUSA:s president Joe Biden väntas träffa Kinas ledare Xi Jinping vid sidan av ett möte i San Francisco i november, enligt Vita huset.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

Källa: SvD | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Översvämningar i Milano efter kraftigt regnKraftigt regn och våldsamma vindar under natten till tisdag i norra Italien bidrog till översvämningar i Milano och gjorde delar av staden helt otillgängliga,

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Tony Andersson på sjukhus - efter olycka: 'Ett fall på en blött trapp'AFC-tränaren Tony Andersson har varit med om en olycka.Under tisdagen åkte han med ambulans till sjukhus - efter att ha ramlat illa.'X antal revbensfrakturer plus förmodat nyckelbensbrott är det troliga resultatet', skriver han på Instagram. 'Det är under omständigheterna okej', skriver AFC-vd:n Mikael Larsson till Fotbollskanalen.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕