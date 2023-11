Uppgifter: Tre klubbar aktuella för Kimmich

Tyska Sport1 uppger att 28-åringen inte kommer att skriva på ett nytt kontrakt med Bayern i år. Han vill se många frågetecken rätas ut först Mittfältaren sitter på ett kontrakt till 2025 och om Bayern München ska få skäligt betalt för nyckelspelaren lär det bli en försäljning kommande sommar, om han inte väljer att förlänga sitt avtal.

Skulle Kimmich välja att flytta är Barcelona, Manchester City och möjligen Real Madrid alternativ, enligt Sport1. Spanska Mundo Deportivo menar att Barcelona har ”ögon för Kimmich”. Xavi gillar tysken och Kimmich har Xavi som en barndomsidol.

