Uppgifter: Juventus förlänger med Fagioli - trots bettingdomen

Italienska nyhetsbyrån Ansa hävdar nämligen att Juventus är överens med Fagioli om att förlänga 22-åringens kontrakt till och med juni 2028. Han kommer dessutom att få en lönehöjning.Fagioli är noterad för 45 matcher i Juventus-tröjan. I november 2022 fick han även debutera i den italienska landslagströjan.

