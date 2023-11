Uppgifter: Hammarby förhandlar med Kim Hellberg

I en intervju med Fotbollskanalen har Hellberg själv berättat att han är öppen för att ta “nästa steg” i sin karriär. – Nu är vi i läget där jag har varit här i två år och precis som alla andra vill jag se vad som kan hända i en situation där kontraktet går ut. Jag och Enes (Ahmetovic, sportchef) har haft en jättebra och öppen dialog ända sedan jag kom hit. Vi har inte stängt dörren för Värnamo helt och hållet. Men jag vill också – viket är rimligt – se hur det här kan sluta.

