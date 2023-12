Uppdatera din app för att fortsätta fungera

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Trångt och med kollegorna nära inpå – men med en fantastisk utsikt. Svenska forskare hoppas på att göra rymdstationen ISS till en bättre arbetsplats, som också kan vara till nytta här på jorden för extrema arbetsplatser som ubåtar och oljeplattformar.

Bilden visar var den svenske astronauten Marcus Wandt kommer att utföra sina experiment ombord på den internationella rymdstationen ISS under sin 15 dagar långa vistelse där. När svenske astronauten Marcus Wandt skjuts upp i rymden i början på nästa år är det efter månader av minutiösa förberedelser. Han och kollegorna blir en blandning av forskare och försökskaniner, när omkring 30 experiment ska genomföras. Ett projekt drivs av forskare på KTH, som funderar på hur trånga och isolerade arbetsplatser kan utformas bättr





sydsvenskan

